За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккпуационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военному предоставили медицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловка наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Водяного враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия. В сторону населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов возле Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

С начала суток, 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.