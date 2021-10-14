За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккпуационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Военному предоставили медицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловка наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Водяного враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия. В сторону населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов возле Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
С начала суток, 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.
За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккпуационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Военному предоставили медицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловка наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Водяного враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия. В сторону населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов возле Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
С начала суток, 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.