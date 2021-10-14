Военный корабль «Балта» с повреждениями буксируют к Одессе, так как возле острова Змеиного пришвартоваться не удалось.
Об этом пишет «Думская».
Сопровождением судна с течью занимаются несколько кораблей и катеров Военно-морских Сил. Основной экипаж с «Балты» сняли и доставили на берег.
— Личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо, — сказано в официальном сообщении.
«Думская» пишет, что перед этим судно пытались поставить к причалу Змеиного, но идея сошла на нет из-за затопленных отсеков.
Как сообщалось, военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море.
Военный корабль «Балта» с повреждениями буксируют к Одессе, так как возле острова Змеиного пришвартоваться не удалось.
Об этом пишет «Думская».
Сопровождением судна с течью занимаются несколько кораблей и катеров Военно-морских Сил. Основной экипаж с «Балты» сняли и доставили на берег.
— Личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо, — сказано в официальном сообщении.
«Думская» пишет, что перед этим судно пытались поставить к причалу Змеиного, но идея сошла на нет из-за затопленных отсеков.
Как сообщалось, военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море.