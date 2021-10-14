Болгары не сумели достать со дна затонувшую в конце сентября баржу, перевозившую 3300 тонн карбамида. Работы по извлечению опасных веществ осложняются непогодой и высокими волнами.
Об этом пишет EVZ.
Корабль осмотрели водолазы. Они обнаружили, что судно достигло дна моря, и шансы на его восстановление минимальны.
— Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе есть дыры. Корабль уже нельзя спасти. В этих условиях необходимо принять меры по удалению затонувшего груза, — сказал капитан Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации.
Болгарские власти надеются войти в грузовой отсек, чтобы удалить мочевину, но операция находится под угрозой срыва из-за шторма. Официальные лица ждут, когда судовладелец объявит, отказывается ли он от корабля или продолжит его эксплуатацию.
Гринпис выразил возмущение халатностью властей Болгарии и предупредил о возможных необратимых последствиях для окружающей среды.
При попадании в море мочевина вызывает быстрое цветение фитопланктона, который производит токсин, опасный для морской флоры и фауны, включая морских птиц. Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь людей, когда они едят рыбу или морепродукты.
Напомним, возле Болгарии началась разгрузка застрявшего грузового судна, перевозившего азотные удобрения.
Болгары не сумели достать со дна затонувшую в конце сентября баржу, перевозившую 3300 тонн карбамида. Работы по извлечению опасных веществ осложняются непогодой и высокими волнами.
Об этом пишет EVZ.
Корабль осмотрели водолазы. Они обнаружили, что судно достигло дна моря, и шансы на его восстановление минимальны.
— Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе есть дыры. Корабль уже нельзя спасти. В этих условиях необходимо принять меры по удалению затонувшего груза, — сказал капитан Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации.
Болгарские власти надеются войти в грузовой отсек, чтобы удалить мочевину, но операция находится под угрозой срыва из-за шторма. Официальные лица ждут, когда судовладелец объявит, отказывается ли он от корабля или продолжит его эксплуатацию.
Гринпис выразил возмущение халатностью властей Болгарии и предупредил о возможных необратимых последствиях для окружающей среды.
При попадании в море мочевина вызывает быстрое цветение фитопланктона, который производит токсин, опасный для морской флоры и фауны, включая морских птиц. Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь людей, когда они едят рыбу или морепродукты.
Напомним, возле Болгарии началась разгрузка застрявшего грузового судна, перевозившего азотные удобрения.