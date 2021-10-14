Болгары не сумели достать со дна затонувшую в конце сентября баржу, перевозившую 3300 тонн карбамида. Работы по извлечению опасных веществ осложняются непогодой и высокими волнами.

Об этом пишет EVZ.

Корабль осмотрели водолазы. Они обнаружили, что судно достигло дна моря, и шансы на его восстановление минимальны.

— Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе есть дыры. Корабль уже нельзя спасти. В этих условиях необходимо принять меры по удалению затонувшего груза, — сказал капитан Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации.

Болгарские власти надеются войти в грузовой отсек, чтобы удалить мочевину, но операция находится под угрозой срыва из-за шторма. Официальные лица ждут, когда судовладелец объявит, отказывается ли он от корабля или продолжит его эксплуатацию.

Гринпис выразил возмущение халатностью властей Болгарии и предупредил о возможных необратимых последствиях для окружающей среды.

При попадании в море мочевина вызывает быстрое цветение фитопланктона, который производит токсин, опасный для морской флоры и фауны, включая морских птиц. Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь людей, когда они едят рыбу или морепродукты.

Напомним, возле Болгарии началась разгрузка застрявшего грузового судна, перевозившего азотные удобрения.