Сегодня, 14 октября, в Польше произошла аварии, участниками которой стали 8 украинцев.

Об этом передает УНН.

Небольшие травмы получили 4 из 8 граждан Украины.

— 14 октября на автостраде А4 вблизи Магнушовице в Опольском воеводстве в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, которым путешествовали восемь граждан Украины. Четверо украинцев получили незначительные повреждения. Медики оказали им необходимую помощь. Угроз жизни нет, — поделился деталями спикер МИД Олег Николенко.

После допроса полицейскими всех украинцев беспрепятственно отпустят, сейчас им помогает консул.

Напомним, на дороге возле польской Лодзи погибли трое украинцев, машина с ними влетела в электроопору и порвалась на части.