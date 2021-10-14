Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко сообщил, что в Николаеве значительно участились случаи воровства крышек с ливневых колодцев.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Виталий Шевченко добавил, что воровство крышек не только создает ущерб, но и дополнительное неудобство.

— Эта проблема более чем актуальна. Больше того, за прошедший месяц количество воровства было больше, чем за прошедшие два года. на сегодняшний день активизировались (воры, — прим.). при чем много ливневых колодцев не просто уложены, они заварены. И даже такие колодцы умудряются разорвать, разломать, вытащить крышку или разбить ее и вытащить по кусочкам. Проблема для нас заключается в том, что каждый ливневый колодец отличается. В 90-е годы были одни стандарты, в 00-е — другие, сейчас — третьи. Соответственно размеры — ширина, глубина — разные. И на тот колодец, где украли старую крышку, мы уже не можем поставить новую. Она просто туда не становится, — сказал Виталий Шевченко, добавив, что для того, чтобы закрыть старые колодцы, приходится вырезать проемы.