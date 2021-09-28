В микрорайоне Матвеевка мужчина во время прогулки провалился в двухметровый открытый люк.

Об этом сообщила местная жительница Катерина Ангелова на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что инцидент произошел по улице Силикатная, 285, на остановке «Пентагон».

— Знакомый, который гостит у нас и помогает по хозяйству, пошёл на вечернюю прогулку и провалился в люк. Он представить не мог, что посреди дороги может быть открыт люк, по проезжей части идти невозможно, потому что вечером можно ноги поломать – одни ямы. Настоятельно прошу заняться проблемами Матвеевки, иначе пойдём в суд. Глубина люка – 2 метра, очень тяжело было вытаскивать человека в полусознательном состоянии!, – написала Катерина Ангелова.

Напомним, что 18-летняя жительница Николаева, возвращаясь поздно вечером домой, провалилась в канализационный люк.