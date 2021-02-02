18-летняя жительница Николаева, возвращаясь поздно вечером домой, провалилась в канализационный люк.

Об этом редакции НикВести рассказала ее близкая подруга.

Инцидент произошел по адресу улица Крылова, Б вечером 22 января, когда пострадавшая возвращалась домой с прогулки. В темноте она не увидела, что крышка люка была прикрыта, встала на край и упала вниз, после чего крышка упала на девушку.

– Моя подруга, возвращаясь домой поздно вечером, упала в канализационный люк возле дома. Крышка люка была прикрыта, но не была припаяна. Она встала на край крышки, упала вниз и крышка упала на нее. Люк 2,5 м глубиной. Я бы ее, наверное, не нашла, если бы она мне сама не позвонила и сквозь слезы и крики не просила прийти. Я не видела ее, люк был на ней, нашла только по крикам. Благодаря прохожему, мы смогли достать ее до приезда полиции. Но она забыла в люке сумку, ее уже доставали полицейские. Когда мы ехали в полицию писать заявление, ей потом стало плохо, мы туда вызвали скорую, - рассказала подруга пострадавшей.

После этого девушки вызвали полицию, где написали заявление на управляющую компанию дома ЖЭК №3 «Бриз». По словам девушки, в полиции, изучив все детали, заявили, что оснований для открытия дела нет.

– Недавно нам пришел ответ с полиции, что мол они все решили и закрыли этот вопрос, нет основания, чтобы заводить дело, - добавила она.

При этом, никто из представителей ЖЭКа так и не запаял крышку люку. По ее словам, только сегодня кто-то из жителей положил сверху бетонную плиту.

После получения медицинских экспертиз девушки намерены подать на ЖЭК в суд.

– Она очень сильно ушиблась, у девочки кучу гематом, она разбила затылок, сломала телефон, наушники намокли – да все вещи в сумке. На протяжение недели после этого случая люк был просто открыт! Только сегодня кто-то положил на нее бетонную плиту. Даже не припаяли, а просто положили что-то сверху. Это нормально? Мы хотим подать в суд на ЖЭК. Претензии только к ним. Мы, конечно, в шоке с того, что полиция посчитала, что в этом ничего нет, - сказала девушка.

Напомним, ранее в Николаеве девушка провалилась в люк «Укртелекома», о проблеме с которым сообщали 8 месяцев назад.