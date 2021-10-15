В течение последнего учебного года количество самоубийств среди японских школьников достигло рекордно высокого уровня.

Об этом говорится в отчете министерства образования Японии, сообщает CNN.

В Японии в течение 2020-2021 учебного года зафиксировали 415 самоубийств среди школьников в возрасте от 6 до 18 лет — это наибольшее количество с начала ведения подобных записей в 1974 году.

В частности, в прошлом учебном году погибло 317 школьников.

— Рост числа самоубийств чрезвычайно тревожный, — заявил начальник отдела по делам детей и студентов Министерства образования Японии Егучи Аричика.

По данным отчета, в основном причинами детских самоубийств стали семейные проблемы, неудовлетворительные оценки, плохие отношения с другими детьми и наличие болезней.

В то же время причина более половины самоубийств, о которых сообщалось в прошлом учебном году, осталась неизвестной.

В отчете также отмечается, что более 190 тыс. учеников начальных и младших классов пропустили занятия в течение 30 и более дней прошлого учебного года. Это тоже рекордно высокий показатель — примерно на 8% больше, чем в предыдущем году.

В Японии учебный год начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года.

Ранее японский парламент рассматривал варианты повышения возраста согласия. Сейчас он установлен на отметке в 13 лет.