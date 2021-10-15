За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим тишины и использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Южного оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новолуганского позиции украинских бойцов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Как известно, применение минометов калибра 120 мм запрещено минскими договоренностями.

За прошедшие сутки в рядах наших воинов потерь нет.