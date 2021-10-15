За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим тишины и использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Южного оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новолуганского позиции украинских бойцов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Как известно, применение минометов калибра 120 мм запрещено минскими договоренностями.
За прошедшие сутки в рядах наших воинов потерь нет.
Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.
За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим тишины и использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Южного оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новолуганского позиции украинских бойцов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Как известно, применение минометов калибра 120 мм запрещено минскими договоренностями.
За прошедшие сутки в рядах наших воинов потерь нет.
Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.