По данным органов здравоохранения афганской провинции, по меньшей мере 32 человека были убиты и 45 ранены в результате взрыва в шиитской мечети в городе Кандагар.

Об этом информирует Al Jazeera.

Представитель министерства внутренних дел Кари Сайед Хости написал в Твиттере: «Мы с сожалением узнаем, что в мечети шиитского братства в первом районе города Кандагар произошел взрыв, в результате которого было убито и ранено несколько наших соотечественников».

По его словам, в этот район прибыл спецназ талибов, «чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности».

Очевидец сообщил агентству новостей AFP, что он слышал три взрыва: один у главной двери мечети, другой в южной части и третий, когда верующие умывались.

Другой очевидец сказал агентству Associated Press, что мечеть атаковали четыре террориста-смертника.

Двое активировали пояса шахидов у ворот, позволив двум другим вбежать внутрь и взорваться в толпе прихожан.

На фотографиях, размещенных журналистами в социальных сетях, видно, что на залитом кровью полу мечети многие люди были убиты или серьезно ранены.

Инцидент произошел через неделю после того, как десятки людей были убиты и более 100 получили ранения во время взрыва в мечети в Кунзуде.