В Великобритании убили депутата Дэвида Эймесса (David Amess) из Консервативной партии.

Во время встречи с избирателями на депутата напал 25-летний мужчина с ножом, нанеся Дэвиду Эймессу несколько ударов, сообщает BBC.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, а также выслали ему вертолет скорой помощи, но усилия медиков были напрасными - депутат скончался от полученных ранений.

Инцидент произошел в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, но полиция считает, что он действовал в одиночку. Его задержали.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Украины показало видео с камер наблюдения с места смерти народного депутата Антона Полякова.