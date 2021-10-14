Министерство внутренних дел показало видео с камер наблюдения с места смерти народного депутата Антона Полякова.

Видео представил в эфире программы «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24» первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщается на сайте канала.

— На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными боди-камерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем к этим реанимационным мероприятиям присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор, — отметил Евгени Енин.

Заместитель главы МВД подчеркнул, что такие меры осуществляются и полицией, и скорой, в отношении любого гражданина, который попадает в сложную ситуацию.

— На тот момент ни полиция, ни медики не знали, что речь идет о жизни именно народного депутата. Все это приобщено к материалам уголовного производства. В дальнейшем мы опросили водителя, отследили в обратном направлении движение автомобиля, кто куда садился, кто кого где сопровождал. Так мы вышли на ресторан, так мы вышли на дополнительных свидетелей, — рассказал Евгений Енин.

Как сообщалось, в крови умершего Антона Полякова нашли алкоголь и метадон. Полиции рассматривает две версии смерти нардепа — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.