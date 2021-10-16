За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Неподалеку от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского враг применил минометы.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После оказания домедицинской помощи воина эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.
За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Неподалеку от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского враг применил минометы.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После оказания домедицинской помощи воина эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.