За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского враг применил минометы.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После оказания домедицинской помощи воина эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.