15 октября проспекте Степана Бандеры в Киеве пьяный водитель грузовика MAN сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места. Пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, водитель грузовика MAN 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали.

«В результате происшествия, пострадавших, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя у водителя», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, 28 января на улице Крылова в Николаеве пьяный водитель Nissan Micra сбил девушку — сотрудницу управления патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.