15 октября проспекте Степана Бандеры в Киеве пьяный водитель грузовика MAN сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места. Пострадавших госпитализировали.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По информации правоохранителей, водитель грузовика MAN 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали.
«В результате происшествия, пострадавших, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя у водителя», — рассказали в пресс-службе.
Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Сейчас следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Напомним, 28 января на улице Крылова в Николаеве пьяный водитель Nissan Micra сбил девушку — сотрудницу управления патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.
15 октября проспекте Степана Бандеры в Киеве пьяный водитель грузовика MAN сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места. Пострадавших госпитализировали.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По информации правоохранителей, водитель грузовика MAN 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали.
«В результате происшествия, пострадавших, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя у водителя», — рассказали в пресс-службе.
Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Сейчас следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Напомним, 28 января на улице Крылова в Николаеве пьяный водитель Nissan Micra сбил девушку — сотрудницу управления патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.