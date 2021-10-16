За последние сутки в Николаевской области сгорели два автомобиля — в Шевченсковой и Прибужановской громадах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

15 октября в 20:03 по спецлинии 101 сообщили о пожаре автомобиля Ford Escort на улице Центральной села Шевченково Шевченковской громады. В 20:28 пожарные ликвидировали пожар на площади 3 м2.

16 октября в 1:03 поступила информация о том, что на улице Тимирязева села Тимирязевка Прибужановской громады Вознесенского района горит «Москвич 412». В 01:30 пожар ликвидировали на площади 6 м2.

Причины пожаров в обоих случаях устанавливаются. Всего к тушению привлекались 3 единицы техники и 11 пожарных.

Ранее в ночь на 15 октября в Николаеве и Первомайске горели машины.