В ночь на 15 октября в Николаеве и Первомайске горели машины.

Об этом сообщили в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 00:48 Службу спасения сообщили о том, что загорелся автомобиль Peugeot 508, который стоял во дворе на территории частного дома по улице Пилипа Орлика в Первомайске. Пожар локализовали в 00:53 и ликвидировали в 01:08 на площади 3 м2.

В 4:08 сообщили о пожаре автомобиля Mazda на 4-Слободской в Николаеве Спасатели в 4:18 пожар локализовали и в 04:30 ликвидировали на площади 3 м2.

В обоих случаях причина возникновения пожара устанавливается. От ГСЧС работало 7 человек и 2 единицы техники.

Напомним, 11 октября в Николаеве сгорел Mercedes.