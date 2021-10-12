11 октября в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Сагайдачного в Николаеве.

Об этом сообщают в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По прибытию 5 государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горит автомобиль Mercedes-Benz, припаркованный рядом с жилым домом. В 23:49 пожар локализовали и в 00:10 ликвидировали на площади 5 м2, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало 4 спасателя и 1 единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, 26 июля в Николаеве сгорел легковой автомобиль Chevrolet.