Служба безопасности Украины задержала членов преступной группировки, которые совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что трое задержанных в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

«Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

«В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения», — сообщили в СБУ.

В ходе силовой спецоперации злоумышленников задержали. В отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к их противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций «А» СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.

Ранее СБУ разоблачила международную банду, торговавшую поддельной «вакциной» Pfizer.