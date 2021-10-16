Служба безопасности Украины задержала членов преступной группировки, которые совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что трое задержанных в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.
«Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.
Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.
Группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.
«В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения», — сообщили в СБУ.
В ходе силовой спецоперации злоумышленников задержали. В отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к их противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций «А» СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.
Ранее СБУ разоблачила международную банду, торговавшую поддельной «вакциной» Pfizer.
Служба безопасности Украины задержала членов преступной группировки, которые совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что трое задержанных в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.
«Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.
Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.
Группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.
«В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения», — сообщили в СБУ.
В ходе силовой спецоперации злоумышленников задержали. В отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к их противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций «А» СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.
Ранее СБУ разоблачила международную банду, торговавшую поддельной «вакциной» Pfizer.