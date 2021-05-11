Служба безопасности Украины вышли на след международной группировки, которая продавала неизвестное вещество, как оригинальную вакцину производства компании Pfizer.

Об этом передают в пресс-центре СБУ.

В состав ОПГ входили граждане Украины, РФ, Сьерра-Леоне и Нигерии. Мошенники решили получить «легкие» деньги, когда услышали, что в Украину пришла первая официальная партия вакцины Pfizer.

Первым делом они создали объявления, что могут предоставлять официальную вакцину от Pfizer. Для убеждения потенциальной клиентуры в подлинности вакцины в ход пошли гарантийные письма от украинских банков.

Стоимость одной «вакцины» составляла 250 долларов.

В основном мошенники ориентировались на клиентов из Индии. Они успели получить в качестве предоплаты от обманутых людей тысячи долларов.

В итоге в конце апреля оперативники СБУ при содействии Киевской городской прокуратуры перекрыли канал продажи поддельной вакцины «Pfizer» в другие страны.

Ранее НикВести сообщали, что американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные вакцины от коронавируса. При этом в Мексике успели вакцинировать 80 человек.