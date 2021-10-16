В пятницу 15 октября в Днепровском районе Киева неизвестные обстреляли маршрутный автобус, водитель получил телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полции Киева.

«Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание нападавших.

Напомним, также 15 октября на проспекте Степана Бандеры в Киеве пьяный водитель грузовика MAN сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места. Пострадавших госпитализировали.