16 октября в Донецкой области на территории Авдеевского коксохимического завода возник пожар.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«16 октября в ГСЧС поступила информация, что в городе Авдеевка на территории коксохимического завода возникло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 м2», — говорится в сообщении.

В 11:06 возгорание конвейерной ленты было локализовали, а в 11:23 — ликвидировали. К тушению от ГСЧС привлекались 48 человек и 12 единиц техники.

Напомним, в сентябре на территории, контролируемой пророссийскими бандами «ДНР», загорелся Донецкий металлургический завод.