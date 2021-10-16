В Черновцах неизвестные обстреляли авто во время движения. В результате инцидента ранены два человека, одного из нападавших задержали правоохранители.

Происшествие случилось 14 октября, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Установлено, что на одной из улиц Черновцов неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения, где находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка.

В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести.

После чего правоохранителям удалось установить одного из злоумышленников — им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. Мужчина был задержан, сейчас он находится в СИЗО.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (закончено покушение на умышленное убийство двух или более лиц), и сообщили задержанному о подозрении.

16 октября суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в пятницу 15 октября в Днепровском районе Киева неизвестные обстреляли маршрутный автобус, водитель получил телесные повреждения.