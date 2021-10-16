15 октября в метрополитене Харькова произошел конфликта, в ходе которого машинист электропоезда избил мужчину. Полиция начала проверку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
«16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на станции метро «Проспект Гагарина». После конфликта мужчина ушел с места происшествия, а в полицию с заявлениями пока никто не обращался.
Представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер в комментарии «Суспільному» рассказал, что машиниста после драки отстранили, проводится служебная проверка.
Драку сняли пассажиры — видео попало В соцсети также опубликовали видео конфликта, на котором машинист бьет пассажира. В соцсетях отмечается, что пассажир был выпивший и вел себя по-хамски.
Ранее в Николаеве избили водителя фуры прямо в кабине из-за того, что он «подрезал» маршрутку.
15 октября в метрополитене Харькова произошел конфликта, в ходе которого машинист электропоезда избил мужчину. Полиция начала проверку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
«16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на станции метро «Проспект Гагарина». После конфликта мужчина ушел с места происшествия, а в полицию с заявлениями пока никто не обращался.
Представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер в комментарии «Суспільному» рассказал, что машиниста после драки отстранили, проводится служебная проверка.
Драку сняли пассажиры — видео попало В соцсети также опубликовали видео конфликта, на котором машинист бьет пассажира. В соцсетях отмечается, что пассажир был выпивший и вел себя по-хамски.
Ранее в Николаеве избили водителя фуры прямо в кабине из-за того, что он «подрезал» маршрутку.