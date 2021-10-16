16 октября по спецлинии 102 поступило сообщение от водителя такси в Николаеве о том, что его ограбил клиент.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам заявителя, пассажир, имел явные признаки опьянения, рассчитался без сдачи, однако требовал ее. Между мужчинами возник спор, в ходе которой клиент забрал из машины такси мобильный телефон водителя и скрылся.

Приметы злоумышленника были переданы спецназовцам, которые патрулируют по городу, и через полчаса они разыскали грабителя. Им оказался 26-летний военнослужащий, у него изъяли мобильный телефон таксиста.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.186 УК Украины «Грабеж», предусматривающей до четырех лет лишения свободы и проводят расследование обстоятельств преступления.

Ранее в Одесской области задержали троих злоумышленников, которые украли у жительницы Николаева около полумиллиона гривен.