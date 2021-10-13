В Одесской области задержали троих злоумышленников, которые украли у жительницы Николаева около полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, из дома жительницы города по улицы Шевченко было похищено 12 тысяч долларов, 4 тысячи евро 20 тысяч гривен. Кроме того, было украдено другое ценное имущество. Известно, что злоумышленники перелезли через забор, когда хозяева отсутствовали, обезвредили собаку и проникли в дом, сломав окно.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению трех жителей Одесской области 36-ти, 38-ми и 54-х годов.

12 октября в Одесской области правоохранители провели ряд санкционированных обысков, изъяли орудие преступления, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Одному из фигурантов, который за аналогичное преступление уже был уличен правоохранителями, сообщили о подозрении в совершении кражи в крупных размерах (ч. 4 ст. 185 УК), касательно еще двоих вопрос решается. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт Николаевского областного онкологического диспансера, работы заказало управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации.