Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт Николаевского областного онкологического диспансера, работы заказало управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Николаевской области.

В рамках досудебного расследования и следственных действий установлено, что подрядная организация завысила объем работ более чем 800 тысяч гривен.

— Директору строительной фирмы сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие, проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц облгосадминистрации и руководства диспансера, — указали в ведомстве.

Стоить напомнить, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким назвал радиологическое отделение в областном онкоцентре знаковым объектом, открытие которого приурочат к 30-й годовщине Независимости по поручению Офиса президента.

Ранее руководство Николаевского облсовета инициировало расследование в отношении экс-чиновников Управления капстроительства ОГА и представителей фирмы «Антарес-БУД» из-за затягивания ввода в эксплуатацию нового оборудования в радиологическом отделении онкоцентра.

Также сообщалось, что с мая 2020 года в радиологическом отделении Николаевского областного онкодиспансера не могут ввести в эксплуатациюновое дорогостоящее оборудование.

В июне 2019 года в аукционе по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера за 69,6 миллиона гривен победила компания «Антарес–БУД». Подрядчик должен был до 31 декабря 2019 года провести ремонт водопровода и канализации, ремонт отопления и вентиляции, установить компьютерный томограф, провести ремонт электросетей, ремонт пожарной сигнализации, провести озеленение территории, ремонт тротуаров и ряд других работ.

Позже стало известно, что радиологическое отделение Николаевского областного онкологического диспансера будут ремонтировать на протяжении двух лет вместо заявленных ранее 6 месяцев.

В сентябре 2020-го УКС пообещал закончить работы до конца года. В конце января 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что собирается уволить руководителя управления капитального строительства Илью Лукина.