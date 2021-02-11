Руководство Николаевского облсовета инициировало расследование в отношении экс-чиновников Управления капстроительства ОГА и представителей фирмы «Антарес-БУД» из-за затягивания ввода в эксплуатацию нового оборудования в радиологическом отделении онкоцентра.

Об этом глава облсовета Анна Замазеева рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Анна Замазеева рассказала, что в 2019 году был заключен договор на 71 миллион гривен с компанией «Антарес-БУД», которая должна была проводить ремонтные работы. После в договор была включена и закупка оборудования. Однако подрядчик не имел специальных лицензий и свидетельств для установки радиологического оборудования, в связи с чем был заключен контракт между «Антарес-БУД» и госпредприятием «Изотоп», имеющим необходимые документы.

В ноябре 2020 года Управление капстроительства заключило с подрядчиком еще один договор, на 35 миллионов гривен, — тоже на ремонт радиологии.

Анна Замазеева считает это выкачкой денег из областного бюджета и недоумевает, зачем на ремонт отделения понадобилось еще 30 с лишним миллионов.

— Очень плохая ситуация. Я вижу в этом халатность в контроле за объектом со стороны тех людей, которые возглавляли (УКС, — прим.) и подрядчиков [...] Они («Антарес-БУД», — прим.) говорят, что не могут поставить, «дайте еще денег», это постоянная выкачка. Аппарат Terabalt, который купили для онкоцентра, это было другое поколение оборудования. И сейчас вся та совокупная стоимость договоров и сумма которую требуют сегодня — стоимость нового линейного оборудования, оно лучше, чем то, прошлое, поколение, которое мы уже приобрели, и которое стоит не распакованное. А люди не могут получить жизненно необходимую процедуру. Я считаю, что это просто преступление, поэтому мы начали это уголовное производство, — сказала Анна Замазеева.

Руководство облсовета обратилось в правоохранительные органы, отметив, что действиях чиновников Управления капитального строительства ОГА видят служебную халатность, а представителей «Антарес-БУД» — мошенничество.

«В действиях должностных лиц заказчика есть признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (служебная халатность, ст. 367 УК Украины), а в действиях должностных лиц подрядчика есть признаки мошенничества и/или присвоения коммунального имущества (ст. 190, 191 УК Украины)», — говорится в письме в прокуратуру.

Более того, как говорится в документе, в конце 2020 года онкоцентр проинформировал, что Terabalt не был установлен и введен в эксплуатацию, поскольку помещения, которые ремонтировало «Антарес-Буд», не были приведены в соответствие с лицензионными условиями, необходимыми для работы такого оборудования.

Также Анна Замазеева сообщила, что ведет переговоры с чешским производителям, чтобы его специалисты приехали и показали, что находится в запакованных коробках, поставленных в больницу ранее. Также именно чехи должны настраивать обрудование. Параллельно в облсовете занимаются поиском сервисной компании в Украине, которая могла бы обслуживать такие аппараты.

Ранее сообщалось, что с мая 2020 года в радиологическом отделении Николаевского областного онкодиспансера не могут ввести в эксплуатациюновое дорогостоящее оборудование.

В июне 2019 года в аукционе по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера за 69,6 миллиона гривен победила компания «Антарес–БУД». Подрядчик должен был до 31 декабря 2019 года провести ремонт водопровода и канализации, ремонт отопления и вентиляции, установить компьютерный томограф, провести ремонт электросетей, ремонт пожарной сигнализации, провести озеленение территории, ремонт тротуаров и ряд других работ. Позже стало известно, что радиологическое отделение Николаевского областного онкологического диспансера будут ремонтировать на протяжении двух лет вместо заявленных ранее 6 месяцев.