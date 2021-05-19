Знаковым объектом, открытие которого приурочат к 30-й годовщине Независимости по поручению Офиса Президента, станет радиологическое отделение в областном онкоцентре.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
Ранее областным госадминистрациям было дано распоряжение подготовить знаковый объект к 30-й годовщине Независимости. По словам Виталия Кима, на Николаевщине два таких объекта — создание музея-крейсера «Украина» и радиология в онкоцентре. Однако первый объект к 24 августа закончить , скорее всего, не успеют.
— Отделение онкологии у нас этот объект и крейсер. Но крейсер у нас затягивается, а тот объект (отделение, — прим.) 93% готовности приблизительно. Его мы закончим к 30-летию, — сказал Виталий Ким.
Приедет ли кто-то его открывать из представителей центральных органов власти, пока неизвестно, добавил губернатор.
Ранее руководство Николаевского облсовета инициировало расследование в отношении экс-чиновников Управления капстроительства ОГА и представителей фирмы «Антарес-БУД» из-за затягивания ввода в эксплуатацию нового оборудования в радиологическом отделении онкоцентра.
Также сообщалось, что с мая 2020 года в радиологическом отделении Николаевского областного онкодиспансера не могут ввести в эксплуатациюновое дорогостоящее оборудование.
Позже стало известно, что радиологическое отделение Николаевского областного онкологического диспансера будут ремонтировать на протяжении двух лет вместо заявленных ранее 6 месяцев.
Знаковым объектом, открытие которого приурочат к 30-й годовщине Независимости по поручению Офиса Президента, станет радиологическое отделение в областном онкоцентре.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
Ранее областным госадминистрациям было дано распоряжение подготовить знаковый объект к 30-й годовщине Независимости. По словам Виталия Кима, на Николаевщине два таких объекта — создание музея-крейсера «Украина» и радиология в онкоцентре. Однако первый объект к 24 августа закончить , скорее всего, не успеют.
— Отделение онкологии у нас этот объект и крейсер. Но крейсер у нас затягивается, а тот объект (отделение, — прим.) 93% готовности приблизительно. Его мы закончим к 30-летию, — сказал Виталий Ким.
Приедет ли кто-то его открывать из представителей центральных органов власти, пока неизвестно, добавил губернатор.
Ранее руководство Николаевского облсовета инициировало расследование в отношении экс-чиновников Управления капстроительства ОГА и представителей фирмы «Антарес-БУД» из-за затягивания ввода в эксплуатацию нового оборудования в радиологическом отделении онкоцентра.
Также сообщалось, что с мая 2020 года в радиологическом отделении Николаевского областного онкодиспансера не могут ввести в эксплуатациюновое дорогостоящее оборудование.
Позже стало известно, что радиологическое отделение Николаевского областного онкологического диспансера будут ремонтировать на протяжении двух лет вместо заявленных ранее 6 месяцев.