Знаковым объектом, открытие которого приурочат к 30-й годовщине Независимости по поручению Офиса Президента, станет радиологическое отделение в областном онкоцентре.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Ранее областным госадминистрациям было дано распоряжение подготовить знаковый объект к 30-й годовщине Независимости. По словам Виталия Кима, на Николаевщине два таких объекта — создание музея-крейсера «Украина» и радиология в онкоцентре. Однако первый объект к 24 августа закончить , скорее всего, не успеют.

— Отделение онкологии у нас этот объект и крейсер. Но крейсер у нас затягивается, а тот объект (отделение, — прим.) 93% готовности приблизительно. Его мы закончим к 30-летию, — сказал Виталий Ким.

Приедет ли кто-то его открывать из представителей центральных органов власти, пока неизвестно, добавил губернатор.

Ранее руководство Николаевского облсовета инициировало расследование в отношении экс-чиновников Управления капстроительства ОГА и представителей фирмы «Антарес-БУД» из-за затягивания ввода в эксплуатацию нового оборудования в радиологическом отделении онкоцентра.

Также сообщалось, что с мая 2020 года в радиологическом отделении Николаевского областного онкодиспансера не могут ввести в эксплуатациюновое дорогостоящее оборудование.

В июне 2019 года в аукционе по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера за 69,6 миллиона гривен победила компания «Антарес–БУД». Подрядчик должен был до 31 декабря 2019 года провести ремонт водопровода и канализации, ремонт отопления и вентиляции, установить компьютерный томограф, провести ремонт электросетей, ремонт пожарной сигнализации, провести озеленение территории, ремонт тротуаров и ряд других работ. Позже стало известно, что радиологическое отделение Николаевского областного онкологического диспансера будут ремонтировать на протяжении двух лет вместо заявленных ранее 6 месяцев.