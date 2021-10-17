17-летний мотоциклист совершил смертельный наезд на 6-летнюю девочку в Калуше на Прикарпатье и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает сектор коммуникации Нацполиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло 14 октября. В 19:44 на линию «102» поступило сообщение о ДТП с летальным исходом по улице Богдана Хмельницкого в Калуше. Полицейские установили, что неизвестный водитель на мотоцикле совершил наезд на ребенка, который с матерью переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и с места происшествия скрылся.

От полученных травм девочка умерла по дороге в больницу

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили марку мотоцикла — KAWASAKI и личность мотоциклиста. Им оказался 17-летний житель Калушского района. Беглеца полицейские разыскали по месту жительства.

Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, нашли у него во дворе

У задержанного отобрали кровь на проверку состояния опьянения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и избрании судом меры пресечения.

Напомним, 15 октября на проспекте Степана Бандеры в Киеве пьяный водитель грузовика MAN сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места. Пострадавших госпитализировали.