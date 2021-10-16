Один из пациентов напал с ножом на соседей по палате в наркологическом диспансере в Якутии (РФ).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника издания, один человек погиб, еще четверо получили ранения. Источник добавил, что причиной агрессивного поведения больного, предварительно, является его нестабильное психологическое состояние из-за тяжелой болезни.

На данный момент, отметил он, нападавший обезврежен и задержан. Обстоятельства атаки выясняются. В Следственном управлении СК сообщили, что на место инцидента выехали следователи.

По информации Telegram-канала Mash, пациент начал резать других больных, а затем сам воткнул нож себе в живот.

Напомним, Тимур Бекмансуров, который ранее устроил стрельбу в пермском университете в России и убил шестерых человек, признал свою вину. Ему уже избрали меру пресечения.