Сегодня, 17 октября, в районе села Красное Николаевской области на трассе М-14 произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и грузовика с прицепом.

Как сообщили очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области», на трассе столкнулись кроссовер и грузовик.

От удара последний слетел в кювет, а прицеп перекрыл одну полосу движения.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Согласно Google-карте автомобильной пробки на указанном участке дороге — нет.

Напомним, утром 13 октября на трассе Н-11 «Днер - Николаев» в Баштанском районе перевернулся Mitsubishi Lancer, мужчина за рулем погиб, выжившего пассажира забрали медики.