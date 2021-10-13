Утром 13 октября на трассе Н-11 «Днер - Николаев» в Баштанском районе перевернулся Mitsubishi Lancer, мужчина за рулем погиб, выжившего пассажира забрали медики.
Об этом сообщили в региональной полиции.
Сообщается, что машина слетела в кювет и жестко ударилась. За факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла дело по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
Подробности аварии устанавливаются.
Напомним, после того, как на улице Потемкинской в Николаеве отремонтировали дорогу, аварии на этом участке стали происходить регулярно.
Утром 13 октября на трассе Н-11 «Днер - Николаев» в Баштанском районе перевернулся Mitsubishi Lancer, мужчина за рулем погиб, выжившего пассажира забрали медики.
Об этом сообщили в региональной полиции.
Сообщается, что машина слетела в кювет и жестко ударилась. За факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла дело по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
Подробности аварии устанавливаются.
Напомним, после того, как на улице Потемкинской в Николаеве отремонтировали дорогу, аварии на этом участке стали происходить регулярно.