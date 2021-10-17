Горожане помогли разыскать мальчика, пропавшего сегодня, 16 октября, из реабилитационного центра в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Для поиска ребенка был задействован личный состав отделения полиции № 2 Николаевского районного управления, ювенальные полицейские и оперативники Управления уголовного розыска.

Полицейские проверяли все возможные места пребывания мальчика.

— К вечеру его увидели прохожие в микрорайоне Ракетное урочищ. Узнав мальчика по ориентировке, которая было распространено в СМИ, граждане вызвали полицию и передали путешественника правоохранителям.

Сейчас с мальчиком и администрацией центра общаются полицейские во избежание подобных случаев в будущем.

Ранее в Николаевской области нашли жительницу Нового Буга, которая не вернулась с учебы.