Горожане помогли разыскать мальчика, пропавшего сегодня, 16 октября, из реабилитационного центра в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
Для поиска ребенка был задействован личный состав отделения полиции № 2 Николаевского районного управления, ювенальные полицейские и оперативники Управления уголовного розыска.
Полицейские проверяли все возможные места пребывания мальчика.
— К вечеру его увидели прохожие в микрорайоне Ракетное урочищ. Узнав мальчика по ориентировке, которая было распространено в СМИ, граждане вызвали полицию и передали путешественника правоохранителям.
Сейчас с мальчиком и администрацией центра общаются полицейские во избежание подобных случаев в будущем.
Ранее в Николаевской области нашли жительницу Нового Буга, которая не вернулась с учебы.
Горожане помогли разыскать мальчика, пропавшего сегодня, 16 октября, из реабилитационного центра в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
Для поиска ребенка был задействован личный состав отделения полиции № 2 Николаевского районного управления, ювенальные полицейские и оперативники Управления уголовного розыска.
Полицейские проверяли все возможные места пребывания мальчика.
— К вечеру его увидели прохожие в микрорайоне Ракетное урочищ. Узнав мальчика по ориентировке, которая было распространено в СМИ, граждане вызвали полицию и передали путешественника правоохранителям.
Сейчас с мальчиком и администрацией центра общаются полицейские во избежание подобных случаев в будущем.
Ранее в Николаевской области нашли жительницу Нового Буга, которая не вернулась с учебы.