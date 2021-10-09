В Николаевской области нашли жительницу Нового Буга, которая не вернулась с учебы 8 октября.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, о пропаже Анны Кейбаш 2006 года рождения сообщила ее тетя. По ее словам, вчера, 8 октября, девушка не вернулась с учебного заведения в Новом Буге, ее местонахождение было неизвестно.

В сентябре полиция разыскивала в Николаеве Гриценко Даниила Сергеевича 2006 года рождения, который ушел из дома по улице Океановской.