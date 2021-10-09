Правоохранители Николаевской области разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу Нового Буга.

Об этом пишут на странице ГУ Нацполиции в Николаевской области в Facebook.

О пропаже Анны Кейбаш 2006 года рождения сообщила ее тетя. По ее словам, вчера, 8 октября, девушка не вернулась с учебного заведения в Новом Буге, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 1 Баштанского РВП ГУНП в Николаевской области по адресу: город Новый Буг, улица Ярослава Мудрого, 6, или по телефонам: (05151) 9-16-61, 102.

Напомним, полицейские разыскивают мужчину, который, вероятно, стал свидетелем правонарушения, произошедшего в Николаеве в этом году.