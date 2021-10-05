Полицейские разыскивают мужчину, который, вероятно, стал свидетелем правонарушения, произошедшего в Николаеве в этом году.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители ищут Сергея Рамодина 1972 года рождения. Его последнее местонахождение было зафиксировано в Николаеве. Всех, кому известно, где сейчас находится мужчина, просят обратиться по телефонам: 044 4611907, 044 4611751, 044 4611936.

Напомним, правоохранители разыскивают Дмитрия Шаламая 2003 года рождения, пропавшего без вести в начале июня.