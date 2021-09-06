Правоохранители разыскивают Дмитрия Шаламая 2003 года рождения, пропавшего без вести в начале июня.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Известно, что 8 июня около 9:30 студент одного из ВУЗов города вышел из общежития по улице Крылова, чтобы сдать экзамен. Оказалось, что в университете он так и не появился, на данный момент его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку. Особые приметы: на шее с левой стороны есть родинка.

В полиции просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение парня или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 102.

Напомним, отделение полиции №1 Николаевского районного управления Нацполиции области разыскивает 17-летнего Евгения Абламского, который с 17 июня не выходит на телефонную связь.