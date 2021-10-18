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Боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 октября.
Вечером 17 октября в16:03 патруль зафиксировал, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) в Горловке закрыты при помощи цепи и навесного замка, а возле ворот припаркована машина с голубой табличкой «ДНР», блокирующей выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков, охранявших выезд.
Собственник гостиницы, в которой расположена ППБ, сообщил сотрудникам Миссии, что им не разрешают покидать помещение гостиницы, сославшись на «приказы от «мера Горловки». Также он заявил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований.
С помощью камер видеонаблюдения сотрудники ОБСЕ увидели, что перед гостиницей установлены 3 палатки, вокруг которых собрались по крайней мере 4 человека.
В 17:00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в гостиницу и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, как сообщалось, был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.
— Данная ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (и все еще продолжается). По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной, — отметили в ОБСЕ.
ОБСЕ подчеркивает, что ППБ в Горловке является офисом СММ/ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии.
— Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит «акция протеста» оккупантов.
Боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 октября.
Вечером 17 октября в16:03 патруль зафиксировал, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) в Горловке закрыты при помощи цепи и навесного замка, а возле ворот припаркована машина с голубой табличкой «ДНР», блокирующей выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков, охранявших выезд.
Собственник гостиницы, в которой расположена ППБ, сообщил сотрудникам Миссии, что им не разрешают покидать помещение гостиницы, сославшись на «приказы от «мера Горловки». Также он заявил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований.
С помощью камер видеонаблюдения сотрудники ОБСЕ увидели, что перед гостиницей установлены 3 палатки, вокруг которых собрались по крайней мере 4 человека.
В 17:00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в гостиницу и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, как сообщалось, был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.
— Данная ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (и все еще продолжается). По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной, — отметили в ОБСЕ.
ОБСЕ подчеркивает, что ППБ в Горловке является офисом СММ/ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии.
— Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит «акция протеста» оккупантов.