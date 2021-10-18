Боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 октября.

Вечером 17 октября в16:03 патруль зафиксировал, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) в Горловке закрыты при помощи цепи и навесного замка, а возле ворот припаркована машина с голубой табличкой «ДНР», блокирующей выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков, охранявших выезд.

Собственник гостиницы, в которой расположена ППБ, сообщил сотрудникам Миссии, что им не разрешают покидать помещение гостиницы, сославшись на «приказы от «мера Горловки». Также он заявил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники ОБСЕ увидели, что перед гостиницей установлены 3 палатки, вокруг которых собрались по крайней мере 4 человека.

В 17:00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в гостиницу и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, как сообщалось, был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

— Данная ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (и все еще продолжается). По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной, — отметили в ОБСЕ.

ОБСЕ подчеркивает, что ППБ в Горловке является офисом СММ/ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии.

— Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит «акция протеста» оккупантов.