За прошедшие сутки, 17 октября, российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Луганского российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Крымского оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.