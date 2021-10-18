За прошедшие сутки, 17 октября, российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Луганского российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Крымского оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Ранее сообщалось, что боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.
За прошедшие сутки, 17 октября, российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Луганского российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Крымского оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Ранее сообщалось, что боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.