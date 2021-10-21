На Николаевщине в школе Кривоозерской громады выявили замороженное мясо с сальмонеллой.

Об этом сообщает Главное управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Так, инспекторы Кривоозерского управления Госпродпотребслужбы провели внеплановую проверку в начальной школе Кривоозерской ТГ Первомайского района Николаевской области.

Сотрудники управления отобрали образцы пищевых продуктов в том числе замороженного филе цыпленка-бройлера с добавленной водой (полуфабрикат кулинарный замороженный). Производитель продукции – филиал «Перерабатывающий комплекс» ООО «Винницкая птицефабрика», город Ладыжин, Винницкая область. Дата производства продукции – 3 сентября 2021 года.

По результатам исследований в образцах были выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии сальмонеллы.

– Выделено Salmonella gr.С. Данный продукт не соответствует ГСТУ ЕN 12824: 2004 по микробиологическим показателям, – отметила в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что мама одного из учеников 5 класса николаевской школы №50 заявила, что после обеда в столовой учреждения ее сын попал в больницу с острой кишечной инфекцией. Руководство школы информацию опровергло.