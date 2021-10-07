Мама одного из учеников 5 класса николаевской школы №50 заявила, что после обеда в столовой учреждения ее сын попал в больницу с острой кишечной инфекцией.

Об этом она написала в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

По ее словам, после того, как он съел бутерброд из школьной столовой, у него заболел живот, а на следующий день его отвезли в больницу. Случай произошёл в пятницу, 1 октября.

–– Мой ребёнок ученик 5 класса школы №50 был госпитализирован во 2 детскую городскую больницу. Диагноз «острая кишечная инфекция». Ребёнок в пятницу купил в школьной столовой бутерброд с отбивной, после чего через несколько часов у него начались боли в животе, а на следующий день диарея и тошнота, – рассказала мама школьника.

Она отметила, что это не единичный случай в школе. Некоторые дети после обеда жаловались на боли в животе и тошноту.

– Прошу принять меры, взять образцы продукции, смывы поверхностей, проверить санитарно-гигиенические нормы, вплоть до губок и моющих средств в блоке общепита, чтобы выяснить, что именно вызвало такую реакцию в организме ребенка,–– написала она.

Журналист издания НикВести связался с директором школы №50 Валентиной Дячук, которая рассказала, что пост мамы в Facebook не соответствует действительности.

По ее словам, этот ученик был вчера на уроках, ближе к обеду у него заболел живот, после чего его забрала мама и отвела в больницу. Кроме того, мама школьника в посте написала, что ребенок отравился в пятницу, а классному руководителю сказала, что в понедельник.

– Классный руководитель написала сообщение маме и спросила, как себя чувствует Максим. Мама ответила ей, что он отравился в школьной столовой в понедельник. Во вторник он был, ему стало плохо в среду. Как мог он отравиться через трое суток после того, как он съел отбивную, – подчеркнула Валентина Дячук.

Она заверила, что никаких случаев отравления в школе не зафиксировано.

– У нас нет ни одного отравления. Если были бы такие случаи отравления, то родители обратились бы в Госпотребслужбу и она приехала с внеплановой проверкой. Но никаких таких случаев у нас нет, – сообщила директор школы.

Ранее сообщалось, что 7 сентября поступило сообщение о массовом отравление в одной из школ Хмельницкого. Медики оказали помощь 92 детям, а в полицию обратились 39 родителей.

Позже стало известно, что Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка.