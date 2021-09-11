7 сентября поступило сообщение о массовом отравление в одной из школ Хмельницкого. Медики оказали помощь 92 детям, а в полицию обратились 39 родителей. Всего медики оказали

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.

Информацию о первых четырех случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор число госпитализированных детей и тех, кто лечится дома, продолжает расти.

Сейчас известно, что в разные медицинские учреждения, в том числе и к семейным врачам, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом «острое отравление неустановленной этиологии».

В подразделения полиции обратилось пока 39 родителей. Сейчас следователи выясняют состояние здоровья других детей.

Учебное заведение сейчас перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний».

В рамках расследования проводятся экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в июне в Харькове после визита в заведения «Якитория» и «Мафия» были госпитализированы 78 человек.

В июле в городе Глобино Полтавской области на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом. В результате пострадали 16 человек.