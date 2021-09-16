Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

— Внезапные проверки – визиты для внезапного обследования работающих на предмет носительства золотистого стафилококка будут возобновлены, – заявил министр.

Он подчеркнул, что такое решение было принято по результатам совещания у Президента Владимира Зеленского относительно ситуации вокруг факта массового отравления детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении № 1 «Школа-детский сад».

— Как показало расследование, проведенное специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, вспышка произошла в результате обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока учреждения, – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить детей от отравлений Минздрав будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад. Бригады будут работать по всей территории страны.

Виктор Ляшко отметил, что Президент поручил Минэкономики, Минздраву, МОН и Госпродпотребслужбе разработать юридические механизмы проведения таких внезапных проверок.

Напомним, 7 сентября поступило сообщение о массовом отравление в одной из школ Хмельницкого. Медики оказали помощь 92 детям, а в полицию обратились 39 родителей.