Полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

— Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции, — написал он.

Напомним, главных врачей городских больниц Николаева будут отстранять от занимаемой должности в случае, если в соответствующем медучреждении будет зафиксирован факт выдачи поддельного сертификата о вакцинации.

Ранее начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказывала, что ее просили выдать фальшивые подтверждения о вакцинации, однако на все предложения она отвечала отказом.