Полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.
— Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции, — написал он.
Напомним, главных врачей городских больниц Николаева будут отстранять от занимаемой должности в случае, если в соответствующем медучреждении будет зафиксирован факт выдачи поддельного сертификата о вакцинации.
Ранее начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказывала, что ее просили выдать фальшивые подтверждения о вакцинации, однако на все предложения она отвечала отказом.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.
— Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции, — написал он.
Напомним, главных врачей городских больниц Николаева будут отстранять от занимаемой должности в случае, если в соответствующем медучреждении будет зафиксирован факт выдачи поддельного сертификата о вакцинации.
Ранее начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказывала, что ее просили выдать фальшивые подтверждения о вакцинации, однако на все предложения она отвечала отказом.