На канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Также там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Об этом пишет РБК-Украина.
Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага — 38 км. Отмечается, что главный конус вулкана снова обрушился, о чем сообщил Вулканологический институт Канар.
Напомним, в конце октября дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
На канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Также там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Об этом пишет РБК-Украина.
Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага — 38 км. Отмечается, что главный конус вулкана снова обрушился, о чем сообщил Вулканологический институт Канар.
Напомним, в конце октября дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.