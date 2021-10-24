На канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Также там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом пишет РБК-Украина.

Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага — 38 км. Отмечается, что главный конус вулкана снова обрушился, о чем сообщил Вулканологический институт Канар.

Напомним, в конце октября дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.