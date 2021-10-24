В Николаеве полицейские задержали 80-летнюю женщину, которая топором убила свою 49-летнюю подругу.

Как сообщают в полиции Николаевской области, событие произошло в субботу вечером, 23 октября, в доме по переулку Экипажному в Корабельном районе города.

О случившемся в полицию сообщил сосед пенсионерки, которая пришла к нему и рассказала, что убила свою подругу топором.

В доме пенсионерки правоохранители нашли окровавленное тело 49-летней женщины, рядом с ней лежал топор. Эксперт, осмотрев труп потерпевшей, обнаружил многочисленные повреждения головы. Для установления окончательной причины смерти тело направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Орудие преступления изъяли и отправили на исследование.

Указывается, что 80-летнюю женщину правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, никаких свидетельств злоумышленница не дает. За содеянное женщине грозит до 15 лет заключения.

— Сейчас следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, – сообщили в полиции.

Напомним, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своего 39-летнего соседа в одном из сёл Березнеговатской территориальной громады на Николаевщине.