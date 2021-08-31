Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своего 39-летнего соседа в одном из сёл Березнеговатской территориальной громады на Николаевщине.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Сообщается, что в полицию обратился житель села, который нашел на улице мертвого мужчину. На теле эксперты обнаружили ножевые ранения грудной клетки и живота. Полицейские выяснили, что преступление произошло неподалеку от дома убитого, где накануне тот вместе с соседом пили спиртные напитки. Затем между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом.

Пытаясь избежать уголовной ответственности, подозреваемый уехал на автомобиле ВАЗ-2121. На его розыск ориентировали личный состав ближайших отделений полиции. Злоумышленника оперативно задержали на выезде из Нового Буга. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве на улице Олейника 32-летний ранее судимый за разбой мужчина ударил ножом военнослужащего и отобрал мобильный телефон.