Вчера, 10 июня, в Николаеве на улице Олейника 32-летний ранее судимый за разбой мужчина ударил ножом военнослужащего и отобрал мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Потерпевший успел поднять руку, чтобы защититься, преступник нанес ему телесные повреждения в виде открытого перелома и резаной раны руки. После этого отобрал мобильный телефон и убежал.

— В течение нескольких часов оперативники разыскали и задержали злоумышленника, им оказался 32-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет, — сказано в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в одном из сел Николаевской области злоумышленник в ходе ссоры нанес своему приятелю удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.