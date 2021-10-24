В Херсонской области 24 октября произошло ДТП, в котором погибли 4 человека. За рулем автомобиля был 15-летний парень.

Об этом сообщила полиция Херсонской области.

Авария произошла примерно в 00:40 между селами Давыдов Брод и Малая Александровка. В результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с деревом погибли водитель и трое пассажиров. Еще двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, 15-летний водитель был жителем поселка Большая Александровка. В аварии погибли его односельчане возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель села Новая Калуга.

Двух 17-летних пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Великоалександровскую центральную больницу.

Стоит отметить, что права в Украине можно получить с 16 лет, однако это касается только мотоциклов. Управлять легковым автомобилем можно только с 18 лет.

Напомним, что вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.