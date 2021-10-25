За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.
В сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Возле Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новоселовки Второй позиции наших воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, заставив его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7 часов утра, 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в течение суток 23 октября со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранены два военных ВСУ.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.
В сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Возле Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новоселовки Второй позиции наших воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, заставив его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7 часов утра, 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в течение суток 23 октября со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранены два военных ВСУ.