За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.

В сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Возле Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новоселовки Второй позиции наших воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, заставив его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение суток 23 октября со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранены два военных ВСУ.